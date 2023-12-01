جودو الإمارات جاهز لـ «طوكيو غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتوجه، اليوم، بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى طوكيو، قادمة من معسكر استراليا، استعداداً للمشاركة في بطولة «طوكيو غراند سلام»، التي تقام غداً وبعد غدٍ.

وتعدّ بطولة طوكيو غراند سلام ختام البطولات الكبرى لعام 2023، حيث تشهد مشاركة 527 لاعباً ولاعبة من 88 دولة حتى الآن، من بينها 7 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويبدأ برنامج البطولة اليوم بإجراء مراسم القرعة التي تنعقد بعد الظهر بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان، عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك منتخبنا الوطني بـ 9 لاعبين ولاعبات.

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