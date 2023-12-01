ليلى المرزوقي بشعار «الكمدة» تحتفظ بكأس يوم الشهيد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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احتفظت الفارسة ليلى المرزوقي بشعار إسطبلات الكمدة، بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة، الذي أقيم يوم أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وتوجت المرزوقي بالكأس للعام الثاني على التوالي، في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، على صهوة الجواد «شفيق دارابي»، بعد أداء مميز قادها إلى مطاردة الصدارة في مختلف مراحل السباق، لتحسم المنافسة في زمن قدره 3.30.31 ساعات، واحتل المركز الثاني والوصافة الفارس زايد محمد عتيق المهيري، على صهوة «إس إم لوبو ديزرت» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.31.32 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الأورغوياني خوسيه إيستيبان، على صهوة «إس إم فابريكو» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3.32.17 ساعات.

وأحرز المركز الرابع الفارس محمد عبد الله البلوشي، على صهوة «رو بالادا» لإسطبلات الرميثي، مسجلاً زمناً قدره 3.38.22 ساعات، تليه في المركز الخامس الفارسة زبيدة علي، ممتطية صهوة «إل نيز نوبل إكسبريس» لإسطبلات الرمك، مسجلة زمناً قدره 3.38.25 ساعات.

وقام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أصحاب المراكز الأولى بالكؤوس، بعد ختام السباق.

وثمن الدكتور غانم الهاجري جهود القائمين على السباق من نادي دبي للفروسية، في مدينة دبي الدولية للقدرة، والذي يتزامن مع «يوم الشهيد»، المناسبة الغالية والمهمة في الدولة، حيث شرف المشاركة في السباق، يكفي في يوم يخلد تضحيات الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا البواسل بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين.

ذكرى غالية

من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن سباق يوم الشهيد، يأتي تزامناً مع ذكرى مهمة وغالية، نفخر فيها بما قدمه شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم في مختلف المجالات، من أجل رفعة وازدهار الوطن، ويعد هذا اليوم مصدر فخر ووسام شرف لنا جميعاً، وأضاف أن السباق الذي انطلق في الساعات الباكرة صباحاً، جاء ناجحاً بكل المقاييس، بعد المشاركة النوعية والمميزة من مختلف الإسطبلات الخاصة، التي تمثل قاعدة مهمة وعريضة في رياضة القدرة والتحمل في الدولة، مشيراً إلى أن التنظيم المكثف للعديد من السباقات للإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة، ساهم في تعزيز الدعم لهذه الشريحة، عبر المشاركة المتنوعة، سواء في مدينة دبي الدولية للقدرة، أو قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، أو قرية بوذيب العالمية.

وأشاد العظب بمشاركة إسطبلات جديدة في السباقات، ما يثري المنافسة بين مختلف الإسطبلات، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان والمدربين والإسطبلات في السباقات المقبلة.

فخر واعتزاز

بدورها، أعربت ليلى المرزوقي بطلة السباق عن فخرها واعتزازها بالفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، خاصة أن السباق يتزامن مع ذكرى غالية على قلوب أبناء وشعب الإمارات، وقالت المروزقي إن أهم العوامل وراء التألق بالمحافظة على اللقب، والفوز في السباق الثاني على التوالي، بعد تتويجها قبل أقل من شهر بكأس الوصل، هو تدعيم إسطبلات الكمدة بأفضل الخيول من المالك سعيد الكمدة، تحت إشراف راشد الكمدة والمدرب منصور إبراهيم، مشيرة إلى أن الهدوء خيم نسبياً على سباق اليوم، بالمقارنة مع السباق الماضي في انطلاقة الموسم، مشيدة بأداء الجواد «شفيق»، الذي يعتبر انفعالياً بناء على تجارب ومشاركات سابقة منذ 2019، إلا أنه استطاع أن يقدم مستوى مميزاً، قادها لتقليص الفارق، وخطف الصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق.

وأشاد المدرب منصور إبراهيم من إسطبلات الكمدة، بالانطلاقة المميزة لهم هذا الموسم، عبر المشاركة بمجموعة مميزة من الخيول، منها الجواد «شفيق» بطل كأس يوم الشهيد للقدرة، الذي يملك فوزاً في الموسم الماضي، وأثبت تطوره بعد تقليص المسافة والفارق الزمني مع المتصدرين، مؤكداً أن استعدادات وتحضيرات إسطبلات الكمدة، تعتبر جيدة لهذا الموسم، وسيحرصون على الدفع بالخيول الأكثر جاهزية، حسب كل سباق، متوجهاً بالشكر لمالك الإسطبل سعيد الكمدة، وإلى راشد الكمدة، وفريق العمل، وجميع أعضاء وطاقم إسطبلات الكمدة.

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