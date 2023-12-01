دبي تستضيف «دولية اللياقة البدنية» 8 ديسمبر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة 11 من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس وميدان الروية، بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المحترفين العالميين في اللياقة البدنية ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.4 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وسعود الشامسي مدير البطولة، ومحمود شعلان كابتن منتخب الإمارات للياقة البدنية، ومحمود الزهيري ممثل شركة سكوات وولف راعي البطولة.

وتعد بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تحديد المنافسة لتكون فقط بين أقوى المتسابقين على مستوى العالم مع زيادة درجة صعوبة الألعاب بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية.

وتهدف بطولة دبي الدولية للياقة البدنية إلى الترويج لألعاب اللياقة البدنية والتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.

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وأكد علي عمر أن البطولة تعد ثاني أفضل حدث في بطولات اللياقة البدنية على مستوى العالم، وقال: «شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة حتى أصبحت ثاني أكبر بطولة من نوعها في العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل أسهم في استحداث فئات جديدة وأضيفت إليها هذا العام بطولة جديدة هي كأس الخليجي، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية يعطي البطولة زخماً أكثر، ونتمنى التوفيق للمشاركين، ونشكر كل الرعاة والداعمين الذين أسهموا معنا في إنجاح البطولة».

وقال سعود الشامسي: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم والاهتمام الكبير لإنجاح البطولة التي تعد من أبرز بطولات العالم في اللياقة البدنية وستكون هذه النسخة من البطولة مختلفة، حيث تم إضافة فئة جديدة وهي كأس الخليج المخصصة للرياضيين من دول مجلس التعاون، ويشارك فيها 48 رياضياً من عدة دول هي: الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، ويمثل كل دولة فريق مكون 8 لاعبين، فيما يشارك في البطولة الدولية 60 من أفضل رياضيي العالم ومحترفي اللياقة البدنية الذين تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم».

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