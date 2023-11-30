دبي تستضيف كونغرس ومنتدى الملاكمة 8 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

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يعقد الكونغرس الدولي للملاكمة مؤتمره السنوي في دبي، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر، وهي المرة الأولى التي يعقد في منطقة الخليج، ويقام في فندق جميرا بيتش على مدي يومين، بحضور الهيئة الإدارية الرئيسة للاتحاد الدولي، بحضور عمر كريمليف رئيس الاتحاد، والأمين العام والرئيس التنفيذي لـ IBA كريس روبرت، وسينتخب الكونغرس عضواً واحداً في مجلس الإدارة من الأمريكتين، إضافة للتصويت على تعديلات الدستور.

وتم تأكيد حضور مجموعة من الملاكمين وخبراء الصناعة، كجزء من برنامج المنتدى العالمي للملاكمة، الذي يركز على الرياضيين، وسيشمل هذا البرنامج ليلة أبطال IBA للأبطال، وفي الحدث الرئيس، يواجه البطل الأولمبي الروسي، ألبرت باتيرجازييف، الكوبي لازارو ألفاريز بطل العالم ثلاث مرات، في فئة 60 كغم.

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