عاشور يوجه الدعوة للخطيب لحضور سوبر اليد المصري

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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وجّه نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، لحضور مباراة السوبر لكرة اليد، التي ستقام بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر، على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال محمود الخطيب لنبيل عاشور في مقر النادي الأهلي المصري في القاهرة، بحضور سعود صالح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ورحب الخطيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وقام وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد، بتوجيه الدعوة لمحمود الخطيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، وأشاد محمود الخطيب بالعلاقات الوطيدة التي تجمع كلاً من الإمارات ومصر، وبالجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة متميزة للمباراة، وقام بإهداء درع وقميص وعلم النادي إلى نبيل عاشور، والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الأهلي درع الاتحاد الإماراتي.

وأكد نبيل عاشور حرص الإمارات على تنظيم مباراة مميزة تليق بتاريخ وعراقة أكبر ناديين بمصر، وقال مباراة السوبر ستقام وسط احتفالات شعبية، لتزامنها مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم الماضي، والزمالك وصيف الدوري، وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي، والذي أقيم في مصر.

كما قام نبيل عاشور بمشاهدة مباراة قمة الدوري المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي 25 مقابل 24، والتي تعتبر بروفة قوية للقاء الفريقين في السوبر.

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