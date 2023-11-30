دبي البحري يستذكر تضحيات المخلصين في يوم الشهيد

المصدر: دبي - البيان

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أقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي) مراسم «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام للاحتفاء بتضحيات شهداء الإمارات ونماذج الفخر والعز التي رسمها شهداء الوطن في ساحات الشرف للذود عن الوطن ونصرة المظلوم وإعلاء كلمة الحق.

واستذكر الجميع في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التضحيات وعطاء أبناء الوطن المخلصين الذين ضحوا بالغالي والنفيس، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومديري الإدارات المختلفة في النادي وفريق فيكتوري، حيث رفعوا الأكف وتوجهوا بالدعاء لشهداء الواجب المخلصين.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة يعبر فيها الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين أوفوا وأخلصوا الواجب وأجزلوا العطاء للقيادة والشعب، وبذلوا الغالي في ساحات الكرامة والشرف التي كانت شاهدة على تلك التضحيات.

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