سلة شباب الأهلي تعود للصدارة مؤقتاً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً في انطلاقة الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة خارج ملعبه على مستضيفه الوصل بنتيجة 94 - 72 ليصل إلى النقطة 17 في المركز الأول مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطة عن النصر، والذي لعب مباريات أقل، حيث يرتاح عن اللعب في هذه الجولة، وللوصل 14 نقطة وتستكمل الجولة اليوم الخميس بمباراتين في السابعة مساء تجمع البطائح وضيفه الوحدة، والشارقة وضيفه الظفرة.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 17 نقطة، ثم النصر 16 نقطة ثم الوصل 14 نقطة ثم الشارقة 11 نقطة والبطائح 10 نقاط والوحدة 9 نقاط والظفرة 7 نقاط.

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