«أبوظبي لسيدات الكرة» يلتقي منتخب الأردن ودياً

المصدر: أبوظبي - وام

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تغادر بعثة فريق أبوظبي لكرة القدم النسائية، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمّان، تلبية لدعوة الاتحاد الأردني لخوض مباراتين وديتين السبت والثلاثاء المقبلين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

تضم البعثة، ديما الإبراهيم مديرة الفريق، وسارة حسنين المدير الفني، وفنانيتا ماهيش للعلاج الطبيعي، وياسين أخياط ، ووفاء نشعي مساعدا المدرب، والإداري محبوب عالم ومرافقه لاكسمى راوت، و 22 لاعبة: روضة المهيري، وفاطمة الحوسني، وروان الحمادي، وعائشة عبدالرحمن، والعنود خالد، ويوجينيا كور، وغنيمة راشد، ورشيدة إبراهيم، ودليلة زروقي، وبريسيلا لارتي، ومروة عبدالله، وشما خميس، واجيمانج اسيريفي، وطرفة الغافري، وناديا هلوخما، ولوريتا أفول، وسيلينا نياما، وفادية طيفور، وليديا كرامباه، وشهد خالد، وفاطمة غلام، وجين كروز.

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