طاقم تحكيم عماني يدير مباراة كأس السوبر الإماراتي البحريني لليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الطاقم التحكيمي القاري العماني المكون من هشام الدغيشي وحسين الحسني لإدارة مباراة كأس السوبر الإماراتي - البحريني في نسختها السادسة والمقرر إقامتها على صالة نادي الشارقة في الخامسة من مساء السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 بين ناديي الشارقة الإماراتي والنجمة البحريني.

وجاء تأهل الفريقين إلى «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخة 2023، بتتويجهما بلقبي مسابقة السوبر المحلية في كل من الإمارات والبحرين، بعد أن حقق «الملك» لقبه للموسم الجديد منتصف سبتمبر الماضي بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (25 - 24)، قبل أن يتمكن النجمة من الفوز بالسوبر البحريني على حساب فريق نادي الشباب بواقع (23 - 21).

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