«الوثبة» تحلّق بكأس الثنايا في جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2023 التي تقام في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، وتختتم فعالياتها غداً.

وشهدت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت، أمس، بالميدان الجنوبي، لمسافة 6 كلم، تألق شعار مانع علي حماد الشامسي الذي نجح في حصد رمزين من أصل 8 رموز لهذه السن، ونافس على أغلب الأشواط الرئيسية.

وكان أول رمز لشعار مانع علي حماد الشامسي من نصيب «الوثبة» التي نجحت في الفوز بكأس الثنايا الأبكار الرئيسي في الشوط المفتوح، بعد أن قدمت أداء مميزاً، وقطعت مسافة الشوط في 9:00:8 دقائق، متفوقة بفارق نحو ثانيتين عن «أمل» لحمد راشد غدير الكتبي التي جاءت في المركز الثاني، واحتلت المركز الثالث «الداير» محمد عتيق زيتون المهيري.

وفاز «برزان» لحمدان سعيد جابر الحربي بناموس الشوط الرئيس الثاني المخصص للثنايا الجعدان المفتوح، وأهدى مالكه رمز البندقية، والجائزة المالية المخصصة وقدرها مليون درهم، إذ تمكن من إنهاء الشوط في 9:04:7 دقائق، فيما جاء «فواز» لمانع علي حماد الشامسي ثانياً بتوقيت 9:07:1 دقيقة، وفي المركز الثالث «مصيحان» لمحمد سعيد الفلاحي.

أفضل توقيت

وأهدت «العاصمة» مالكها مانع علي حماد الشامي الرمز الثاني خلال منافسات الثنايا بعد أن عانقت الناموس وكأس الثنايا الأبكار المحليات محققة أفضل توقيت زمني في أشواط الرموز بـ 8:58:09 دقائق.

وشهد الشوط الرابع تألق شعار المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد ناموس الثنايا الجعدان في شوط المحليات عن طريق «العابر» الذي تمكن من السيطرة على مجريات السباق وعبر خط النهاية في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 9:02:07 دقائق.

وفي أول أشواط الثنايا من فئة الإنتاج، كانت «خصة» لمحمد غريب راشد الكتبي على موعد مع الناموس، وانتزعت الكأس بتوقيت 9:08:02 دقائق، فيما أهدى «مقفي» مالكه محمد سهيل بن نخيرات العامري بندقية الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس السادس، ووصل إلى خط النهاية في زمن قدره 9:05:07 دقائق.

أما الشوط السابع المخصص للثنايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج فكان من نصيب «نوضا» لمبارك سعيد سالم الزرعي، لتحصد الكأس مسجلة زمن قدره 9:04:04 دقائق، واختتم «سطام» لسالم سعيد منانه الكتبي أشواط الرموز بحصد شداد الثنايا الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:06:06 دقائق.

وتنتقل تحديات جائزة زايد الكبرى للهجن، اليوم، مع إقامة منافسات الكبار الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وخصصت لها اللجنة المنظمة 22 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يحصل الفائزين بالأشواط على جوائز مالية، بينما سيكون الموعد مع الختام غداً بـ 8 رموز للحول والزمول أبرزها شوط السيف الأغلى في الجائزة.

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