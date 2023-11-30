نانت الفرنسي يقيل مدربه أريستوي بعد 4 مباريات

المصدر: فرنسا - أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقال نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، أمس، مدربه بيير أريستوي، الذي أسهم في تجنب الفريق، الفائز ببطولة الدوري ثماني مرات، الهبوط الموسم الماضي. وأعلن النادي في بيانه إعفاء أريستوي من مهامه، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد اليوم، وتقول المصادر أن نانت توصل إلى اتفاق مبدئي مع مدرب ليل السابق جوسلين غورفينيك.

وكان نانت يحتل المركز 17 في الدوري، حيث يهبط أربعة من الأندية العشرين، عندما تولى أريستوي المسؤولية خلفاً لأنطوان كومبواري قبل أربع مباريات متبقية في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز