جلسة عن دور «وسائل التواصل» في نشر رياضة سباقات الخيول تختتم أعمال الحدث

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتواصل جلسات الملتقى العالمي لخيول السباق العربية في اليوم الثاني اليوم، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وتتصدر التحديات في تدريب سباقات الخيول العربية الجلسة الرابعة.

وتبدأ الجلسة الخامسة للملتقى في الواحدة والنصف ظهراً، بعنوان «دور المرأة في رياضة سباقات الخيول العربية»، ومن ثم يختتم الملتقى أعماله في الساعة الثالثة والنصف عصراً، بالجلسة السادسة بعنوان «دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية».

يتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ودبي ريسنج، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

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