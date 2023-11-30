إنجاز إداري عالمي للكيك بوكسينغ الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ إنجازاً إدارياً مهماً بفوز علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيغ بوكسينغ بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ التي جرت بالتزامن مع منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في مدينة البوفيرا البرتغالية، حيث شهدت انتخابات الدورة الأولمبية الجديدة للاتحاد الدولي (الواكو) 2023 - 2027، وأسفرت نتائجها عن فوز البطل العالمي السابق الأيرلندي روي بيكر برئاسة الاتحاد.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «بداية يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات لروي بيكر بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد».

وأضاف: «نبارك فوز مرشح الإمارات علي خوري بعضوية المكتب التنفيذي ، ما يؤكد المكانة المهمة التي قطعها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في خططه وبرامجه المتنوعة ومحاوره الداعمة لتطوير منظومة اللعبة والمساهمة في مشهد صناعة القرار الرياضي الدولي، بجانب تعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإدارية في الاتحادات القارية والدولية، تأكيداً لإمكانيات أبناء الإمارات».

وتابع: «سعداء بهذا النجاح المهم ونحرص لتحقيق إضافة مهمة لمسيرة تطوير الكيك بوكسينغ الدولي».

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