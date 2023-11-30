صدارة إماراتية في أول أيام «عربية الغولف»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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اعتلى منتخبا سيدات وفتيات الإمارات تحت 15 سنة للغولف قمة البطولة العربية الثانية والعشرين المقامة بملعب الرياض للغولف في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة منتخبات الدول العربية وتختتم فعالياتها اليوم.

وتصدر منتخب سيدات الإمارات للغولف منتخبات الدول الست المشاركة في هذه الفئة بمجموع 144 ضربة، ومثّل منتخبنا اللاعبات انتصار الريش وجيمي كاميرو وعلياء العمادي، وحل المنتخب المغربي بالمركز الثاني بمجموع 147 ضربة، والمنتخب اللبناني ثالثاً بمجموع 157 ضربة، ومن ثم المنتخب التونسي والمصري والسعودي سادساً.

وفي منافسات الفردي حلت لاعبة منتخبنا انتصار الريش وزميلتها جيمي كاميرو بالمركز الثاني بمجموع 72 ضربة.

وفي الوقت نفسه تألق منتخب فتيات الإمارات تحت 15 سنة في مشاركته الأولى بتصدر اليوم الأول للبطولة بمجموع 150 ضربة ومن خلال الثلاثي المميز من اللاعبات آسيا سليم ومايا جيدين وساره علي. وفي منافسات الفردي حلت لاعبتا منتخبنا آسيا سليم ومايا جيدين بالمركز الثاني بمجموع 75 ضربة لكل منهما والثانية زميلتهما ساره علي بالمركز الرابع بمجموع 77 ضربة.

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