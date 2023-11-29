وزير الرياضة المصري يطلع على استعدادات الفجيرة لاستضافة سوبر اليد المصري

المصدر: العوضي النمر - الفجيرة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، مع نبيل محمد عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، الاستعدادات المتعلقة باستضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 9 ديسمبر على ملعب مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، كما بحث كيفية توطيد التعاون بين الإمارات ومصر بما يساهم في زيادة الارتقاء باللعبة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة المصري لنبيل عاشور والدكتور محمد الأمين بحضور سعود إبراهيم صالح عضو مجلس الإدارة المدير المالي بالاتحاد الإماراتي، وإسلام أحمد المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي والكابتن عاصم السعدي مدير مسابقة المحترفين بالاتحاد المصري، وقدم عاشور خلاله الدعوة لوزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري لحضور مباراة السوبر، كما بحثا كل الأمور المتعلقة باستضافة السوبر المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين قطبي كرة اليد المصرية، خير دليل على متانة العلاقات الأخوية بين الدولتين، وعلى قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة المصري الشكر لحكومة الفجيرة للاهتمام الكبير بإبراز هذا الحدث، كما عبر عن سعادته بأن يقام هذا الحدث في المدينة الجميلة الفجيرة التي يعرفها جيداً لزيارته لها وحبه لها لما تمتاز به من طبيعة خلابة، وتمنى التوفيق للفريقين في تمثيل كرة اليد المصرية خير تمثيل.

تحضيرات

ومن جانبه تقدم نبيل محمد عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة المصري على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من أجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات، وأوضح عاشور أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة يوم 9 ديسمبر المقبل، حيث سيتم إقامته وسط احتفالات فلكلورية بمناسبة احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

الجدير بالذكر أن النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات هي النسخة الثالثة للبطولة، والتي ستقام من مباراة واحدة ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك، وقد تحدد وصول فريقا الأهلي والزمالك إلى الإمارات يوم 7 ديسمبر المقبل، وتم وضع برنامج لتدريباتهما في الأيام التي تسبق المباراة، وتوفير كل الإمكانات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز