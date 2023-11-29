العصيمي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية       

المصدر: الرياض - البيان

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احتفظ ماجد العصيمي برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي «2023 -2027»، بعد أن نال ثقة القارة الآسيوية بـ 38 صوتاً من أصل 39. جاء ذلك خلال الانتخابات التي عقدت أمس باالرياض.

ويعتبر العصيمي أول عربي يحتفظ برئاسة اللجنة لـ 3 دورات متتالية ليحقق إنجازاً للرياضة الإماراتية بمحافظته على قمة الهرم القاري والذي فاز به للمرة الأولى ديسمبر 2014 في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليعيد المشهد نفسه في دبي والمرة الثالثة في الرياض.

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