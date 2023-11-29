وفد الإمارات إلى الأرجنتين لعرض ملف استضافة مونديال البولو 2026

المصدر: دبي - وام

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تشارك الإمارات في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولو، التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس، يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيتم عرض ملف الإمارات لاستضافة كأس العالم للبولو عام 2026.

يترأس وفد الإمارات، سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو ويضم كلاً من: علي عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، ووليد سليمان مدير أول فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وعقد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد قبل سفره لمناقشة كل الترتيبات واستعراض محتويات ملف الإمارات الخاص باستضافة البطولة.

وعبر الحبتور عن ثقته بالجهود التي بذلها القائمون على أمر الملف والجهود التي سيبذلها الوفد في بيونس إيرس لنيل شرف تنظيم البطولة، والانضمام إلى قائمة بطولات العالم الكبرى التي تستضيفها الإمارات.

وأكد رئيس الاتحاد، أن وفد الاتحاد الدولي الذي كان قد قام بزيارة الإمارات وتفقد الملاعب والإمكانات المقدمة لاستضافة البطولة، أثنى على كل المرافق والتسهيلات التي تضاهي أفضل الإمكانات الموجودة في العالم، واعداً أن تكون نسخة «الإمارات 2026» في حال فوز ملفها هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة.

من جانبه، أكد سعيد بن دري، أن الوفد أعد برنامجاً يحقق الهدف من المشاركة في الاجتماعات، وقام بالاتصال بالجهات المعنية للترويج للملف الذي تم إعداده بعناية، كما تم التنسيق مع سفارة الدولة في الأرجنتين بالشأن نفسه، وأن البرنامج يتضمن سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية لدعم ملف الإمارات.

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