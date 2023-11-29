بلدية دبي بطل الكريكت في «الدورة الرياضية العمالية»

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق بلدية دبي بلقب بطولة الكريكت التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات البطولة في السكن العمالي بمنطقة جبل علي التابع لدبي القابضة، وحصل فريق بلدية دبي على كأس البطولة والمركز الأول بعد تغلبه على فريق شركة فارنيك الذي حصل على المركز الثاني، وحل فريق شركة دلسكو في المركز الثالث، وشارك في البطولة 32 فريقاً من مختلف المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وشهدت المنافسات متابعة جماهيرية كبيرة.

وفي ختام البطولة قام عبدالله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع البطولة.

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