نخبة الأبطال: دبي علامة فارقة في عالم الرياضات الجوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد نخبة الأبطال المشاركين في بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات أن دبي علامة فارقة والمكان الأنسب على خريطة الرياضات الجوية العالمية لممارسة هذه الرياضة الفريدة من نوعها بالنسبة للهواة والمحترفين، لعوامل عدة أبرزها الطقس وتوافر أعلى معايير الأمن والسلامة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال حفل تتويج أبطال النسخة السابعة من البطولة أول من أمس بحديقة سكاي دايف دبي الجميرا، بحضور ناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي والكولونيل نيلتون غوميز رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) والخبير الدولي هلموت شليش ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد ويوسف الشحي وعبدالله مراد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيس الاتحاد العربي للمظلات وراشد محمد رئيس قسم الفعاليات بمجلس دبي الرياضي ورؤساء الوفود المشاركة.

جاء الحفل رائعاً من فئة 5 نجوم ووسط أجواء مبهرة تعكس رضا وابتهاج المشاركين بنجاح البطولة وبكرم الضيافة طيلة فترة إقامتهم، حيث هتفوا جميعاً «شكراً حمدان بن محمد.. شكراً دبي».

وأكد الفرنسي تو ماس جينرو بطل العالم للقفز بالمظلات أن دبي تتميز بإطلالات ساحرة تمنح القافزين شعوراً مختلفاً كلياً عن أي مكان آخر في العالم، وقال: بلا شك فإن دبي واحدة من أجمل المدن التي قمت بالتحليق فيها لما تتميز به من طابع فريد يجمع بين التطور العمراني والمناظر الطبيعية الخلابة في آن واحد، إضافة إلى الطقس الرائع الملائم لممارسة رياضة القفز، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام.

وقال المتسابق الكرواتي ميروسلاف كريش إنه تواجد في دبي لأول مرة خلال مشاركته في بطولة العالم للقفز بالمظلات في 2012، وتلتها العديد من الزيارات الأخرى للمشاركة في بطولة دبي الدولية، التي يعتبرها واحدة من أفضل البطولات في العالم من ناحية التنظيم والمكان المثالي للقفز، وأوضح ميروسلاف أن دبي حققت العلامة الكاملة ونالت شهادة تقدير على التنظيم الرائع وغير المسبوق في تاريخ الرياضات الجوية، وقال: النجاح أصبح علامة مميزة لدبي في استضافة وتنظيم بطولات القفز بالمظلات.

وصرح المتسابق السويسري كريستيان أنه يستمتع بالقفز فوق أحد أكثر الأماكن سحراً على وجه الأرض «دبي»، لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة وسريالية وظروف مناخية رائعة على مدار العام.

أيام رائعة

من جهة أخرى، توجه يوسف الحمادي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعاية ودعم سموه للرياضات الجوية عامة والبطولة بشكل خاص، وقال: «يشرفني أن أشيد بكل الجهود المخلصة التي أسهمت في نجاح البطولة وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي وهيئة الطيران المدني وهيئة الصحة وبلدية دبي وشرطة دبي وكل وسائل الإعلام وسكاي دايف دبي وميديا لاند جروب وفندق شاطئ العنوان وفندق جولدن تيوليب ونعتبرهم جميعاً شركاء النجاح كما أحيي جهود اللجان العاملة بالبطولة».

وأضاف: قضينا أياماً رائعة من التنافس الرياضي الشريف الممزوج بالإثارة والمتعة، وانتهز هذه اللحظات لأهنئكم جميعاً بهذا الأداء المميز وأهنئ الفائزين متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ.

وأعرب ناصر آل رحمة عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية اعتاد على الفوز بذهبية التنظيم، أما هذه المرة فقد حقق العلامة الكاملة على كل المستويات الفنية والتنظيمية.

وثمن الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي جهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة، وقال إن ثمرة هذه الجهود رأيناها ترتسم على وجوه المشاركين. من جانبه أعرب راشد محمد رئيس قسم الفعاليات بمجلس دبي الرياضي عن سعادته بنجاح البطولة وقال إن الرياضات الجوية والبطولة على وجه الخصوص أصبحت تتصدر فعاليات مجلس دبي الرياضي وتعد من الفعاليات التي تحظى بإقبال واهتمام كبيرين.

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