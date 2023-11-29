كرنفال رياضي بحري يحتفي بـ«كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيمهما كرنفالاً رياضياً يتضمن مسيرة بحرية لقوارب التجديف بمختلف أنواعها، وذلك يوم السبت المقبل تهدف التوعية بالمحافظة على البيئة وقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي ينطلق في مدينة إكسبو دبي غداً ويستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل مناسبة تاريخية وبصمة بارزة تعزز مكانة دولتنا، مثمناً جهود القيادة الرشيدة التي مكنت للاستدامة بإعلان 2023 عاماً للاستدامة.

وأوضح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن المبادرة المشتركة بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الكرنفال الرياضي والمسيرة البحرية الخاصة برياضة التجديف تأتي كمساهمة من القطاع الرياضي احتفاءً بهذا الحدث والمحفل العالمي الكبير وكرسالة إلى المجتمع بالتوعية بقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، ومدى إيماننا في القطاع الرياضي بأهمية ذلك من خلال ممارسة الرياضات الصديقة للبيئة.

ووجه الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنسيق والعمل المشترك من أجل أن ترى هذه المبادرة النور، والتي أصبحت واقعاً.

فترة استثنائية

من جانبه قال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن الإمارات ومع الاحتفال بالذكرى 52 لعيد الاتحاد تعيش فترة استثنائية وتكتب سطور الإنجاز كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم حيث تحتضن القادة والرؤساء من أجل بحث الحلول لمستقبل زاهر في الكوكب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وأشار أحمد سعيد بن مسحار أن المبادرة المشتركة في تنظيم الكرنفال والمسيرة البحرية بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية تعد احتفالاً من القطاع الرياضي بانعقاد المؤتمر وتأكيداً على وعي واهتمام القطاع وقدرته على التأثير نحو مستقبل زاهر تتحقق فيه الاستدامة عبر اختيار الرياضات المناسبة التي تتوافق مع المعايير وتكون صديقة للبيئة، ومن بينها الأنشطة البحرية في الشراع الحديث وقوارب التجديف وغيرها من الألعاب.

ومن المنتظر أن يشارك في المسيرة المرتقبة يوم السبت المقبل نخبة من القادة في المجال الرياضي وعدد من ضيوف الدولة المشاركين في انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، بالإضافة إلى نخبة لاعبي ولاعبات الأندية المحلية ونجوم المنتخبات الوطنية في مختلف التخصصات، حيث ستنطلق الفعالية من القناة المائية في واجهة دبي مارينا من مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور وحتى جزيرة بلو واترز ومن ثم العودة إلى مقر الفعاليات.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصل هذا العام على جائزة «الاستدامة في الرياضة» ضمن الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة.

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