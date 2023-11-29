«جائزة الشارقة لزوارق الفورمولا 1» 8 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف إمارة الشارقة «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة – «الفورمولا 1»، «جائزة الشارقة الكبرى»، في دورتها الـ22، والتي تنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، في الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وتحدد ملامحها هوية أبطال العالم لموسم 2023 للسائقين والفرق.

وتقام الجولة الختامية من البطولة العالمية للزوارق السريعة «الفورمولا 1» في بحيرة خالد، وبمشاركة 21 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون في المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الأكبر والأبرز من نوعها في العالم، وذلك في «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الذي يستضيف نخبة من أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وأشار خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى أن الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» إنجاز عالمي مهم لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، ولا سيما الرياضات البحرية، مؤكداً أن الإمارة على أتم الاستعداد لاستضافة نهائيات هذا السباق الدولي المهم الذي يشكّل وجهة لأبطال العالم ونجوم هذا النوع من السباقات البحرية المرة الـ22.

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