انطلاق أولمبياد الشارقة للشطرنج بفعاليات متنوعة

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أول من أمس فعاليات أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، الذي يعد أكبر تجمع للشطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وتنظمه مجموعة ألف المتخصصة في المجال العقاري في منطقة الممشى بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعطى شارة انطلاق المنافسات، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف (الراعي الرسمي للأولمبياد) وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من الإعلاميين والمتابعين، حيث تم تدشين اليوم الأول من فعاليات الأولمبياد وتضمن بطولات شطرنجية متنوعة ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة بالإضافة إلى مشاركة طلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من الزوار وسكان الممشى.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن النسخة الجديدة من الأولمبياد تشهد إقامة أربع بطولات متنوعة، في مقدمتها بطولة سوبر ستار، بمشاركة أربعة أساتذة دوليين كبار هم الصيني يو يانجي، والهنغاري سنان ساجيروف، والهندي نيهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن، وتنظم وفق نظام الدوري الكامل على مرحلتين ذهاب وإياب في ثلاثة من أنظمة اللعب هي الكلاسيكي والسريع والخاطف، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 120000 درهم، كما ستقام بطولة ستار المفتوحة للشطرنج بمشاركة مفتوحة للجميع وسيشارك فيها 500 لاعب ولاعبة، وبطولة اليوم الوطني بمشاركة 80 لاعباً مواطناً، على أن يختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة وتقام أيام 16 و17 و18 ديسمبر، كما سيشهد الأولمبياد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية ضمن احتفالات الدولة بـ «العيد الوطني 52»، والذي سيتزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، والتي تهدف إلى إبراز الجانب السياحي والحضاري للإمارة ودور الشارقة كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز