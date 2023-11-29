«المسك» تظفر بكأس الأبكار في جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت أمس في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، واليوم الرابع على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن لسنة 2023، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت منافسات أمس لسن الإيذاع بالميدان الجنوبي لمسافة 6 كلم وبحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، الذي تابع أشواط الفترة المسائية، إذ أقيم 34 شوطاً، 20 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية تركزت فيها الأنظار على 8 رموز في الأشواط الثمانية الأولى.

وأهدت «المسك» مالكها علي سالم بو ظفيرة العامري أول رموز سن الإيذاع في الجائزة، بعدما توجت بكأس الأبكار في الشوط المفتوح بعدما نجحت في خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية مع «الشايبة» لمحمد فرج حمودة الظاهري، وقطعت «المسك» مسافة الشوط في 8:54:4 دقائق، فيما حلت في المركز الثالث «زحل» لمحمد علي العفاري.

تألق

وتألق شعار مانع علي حماد الشامسي في الشوط الرئيس الثاني المخصص للجعدان المفتوح، وفاز بالمركزين الأول والثاني للشوط، إذ نجح «البطين» في إهداء مالكه رمز البندقية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم بعدما عبر خط النهاية في زمن قدره 8:56:0 دقائق.

وسيطر شعار محمد سلطان مرخان الكتبي على رمزي الأبكار والجعدان المحليات في الشوطين الثالث والرابع، بعدما انتزعت «ثقة» كأس الأبكار المحليات، وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8:54:8 دقائق، فيما كان الرمز الثاني شداد الجعدان المحليات عن طريق «حطام» الذي قطع مسافة الشوط في 8:52:4 دقائق.

وخصصت الأشواط الأربعة التالية لسن الإيذاع المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، إذ استطاعت «انتباه» لعبيد محمد سلطان الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الخامس بعدما قدمت أداء مذهلاً، وأنهت مسافة الشوط في 8:58:4 دقائق، بينما ذهبت بندقية الجعدان إلى «لاضي» الذي أهدى شعار محمد سلطان مرخان الكتبي الرمز الثالث في منافسات الإيذاع، بعدما نجح في تسجيل أفضل توقيت زمني قدره 8:53:1 دقائق.

وفي الشوط السابع المخصص للأبكار المهجنات الإنتاج كانت «عنيدة» على الموعد وأهدت مالكتها هدى بطي دميثان الشامسي الكأس والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، ليظهر بشكل قوي شعار العنصر النسائي في جائزة زايد الكبرى.

واختتمت أشواط الرموز بشداد الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيس الثامن الذي ذهب لـ«مراقب» لمالكه حارب مغير سالم العميمي مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8:56:6 دقائق.

وتستمر فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن اليوم مع سن الثنايا التي خصصت لها اللجنة المنظمة 30 شوطاً، منها 16 شوطاً في الفترة الصباحية، يحصل فيها الفائزون على جوائز مالية قيمة، بينما ستكون المنافسة الأكبر في الفترة المسائية عبر 14 شوطاً تشهد التنافس على 8 رموز للثنايا وتتراوح جوائزها بين مليون ومليون ونصف مليون درهم.

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