القرعة تحسم بوابات سباق جوهرة تاج زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جرت ظهر أمس مراسم سحب قرعة النسخة التاسعة من سباق كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر والذي تبلغ جائزته المالية 5 ملايين ويقام يوم الأحد المقبل في مضمار نادي أبوظبي للفروسية وضمن حفل سباقاته الثالث في الموسم الحالي والذي يترقبه عشاق الخيول.

وتم سحب القرعة في مؤتمر صحافي مساء أمس بأبوظبي في افتتاح النسخة 13 من الملتقى العالمي للخيول العربية، وبحضور عبدالله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان وعدد من شركاء المهرجان، وعدد كبير من ضيوف الدولة والمهتمين بالخيل.

وأسفرت مراسم قرعة بوابات السباق الذي يشهد مشاركة 16 من نخبة الخيول القوية التي تسعى للفوز باللقب، عن انطلاق الخيول من البوابات حسب الترتيب الآتي: عبس «1»، متباهي عذبة «2»، دايموند جيم «3»، فيرست كلاس حامل اللقب «4»، ند الشبا «5»، أجرد عذبة «6»، جو ستار «7»، ذخيرة الشحانية «8»، آر بي كينق ميكر «9»، مجيب «10»، شيزا «11»، نور الموري «12»، بركة «13»، راجح «14»، حميم «15»، إيلاف «16».

وقالت لارا صوايا إن المهرجان يعد عرساً للخيل العربي لما يشهده من تجمع حاشد واهتمام كبير، مشيرة إلى أن المهرجان يتضمن كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تحمل اسماً غالياً، وعدة سباقات جاذبة للجمهور، وأعلنت لارا أن الأمسية سيصاحبها العديد من الفقرات الشيقة والبرامج المصاحبة، مع تقديم جوائز قيمة للجمهور منها 3 سيارات سيتم السحب عليها في الحفل.

جهوزية نادي أبوظبي

قدم علي الشيبة المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على الدعم المستمر الذي يقدمه للنادي ورياضة الفروسية داخل وخارج الدولة، مثمناً دور سموه الرائد في دعم وتطوير الخيول العربية الأصيلة وتشجيعه الملاك والمربيين على امتلاك الخيل العربي الأصيل.

وأكد الشيبة جهوزية النادي لاستضافة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد، وبقية السباقات التي يتضمنها المهرجان العالمي، وقال إن العمل في النادي بدأ منذ فترة طويلة حتى أصبح في كامل الجهوزية، مشيراً إلى أن الصيانة شملت المرافق كافة مع مواصلة العمل في الفترة المقبلة حتى يكون النادي أكثر تميزاً.

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