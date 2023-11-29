«محبة» و«الواعي» يتربعان على قمة اليذاع في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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بمشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل، أقيمت بميدان المرموم، صباح أمس منافسات سن اليذاع، ضمن سباقات المرموم التي ينظمها ويشرف عليها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك من خلال عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

واحتاجت (محبة) بألوان الشعار المتحدي لتوقيت زمني بلغ 9:18:8 دقائق لحسم أولى جولات اليذاع البكار المحليات لتهدي مالكها أحمد سعيد منانة الكتبي الناموس الغالي.

وازدانت الصدارة في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات بألوان شعار الإعصار الغربي، حيث تمكنت (النايفة) لـعامر محمد زايد المنصوري من الجلوس على القمة في زمن وقدره 9:07:6 دقائق.

وأنهى (الواعي) لـسلطان سعيد مهير الرحمة الدرمكي معركته القوية مع اليذاع الجعادين المحليات في الشوط الثالث معتلياً المركز الأول بتوقيت 9:13:3 دقائق.

وقدم (مشقى) المملوك لـخليفة علي حمد العطية عرضاً رائعاً استحق به حصد الناموس في الشوط الرئيسي الرابع المخصص لليذاع الجعدان المهجنات، وذلك بتسجيله زمناً بلغ 9:16:5 دقائق. واستضاف ميدان المرموم، أول من أمس الأصايل المملوكة لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا، والتي تنافست على مدار خمسة وعشرين شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وواصل شعار محمد عتيق شامس العامري تألقه من خلال المشاركة على أرض تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، وذلك من خلال تقديمه لـ (قيادة) التي قادت الشعار المميز لحصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 7:37:5 دقائق.

ونجحت (الحاكمة) المملوكة لـسعيد سالم حمد العويسي في أن تحكم السيطرة على قمة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، وذلك بوصولها لخط النهاية في توقيت بلغ 7:30:1 دقائق.

وتمكن (زاهب) بشعار محمد الطوير بالمر العامري من حسم صدارة الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان المحليات، وذلك في توقيت وقدره 7:42:0 دقائق.

وظفر المضمر المتمكن والمالك المميز راشد محمد سعيد محمد مروشد في حسم الصراع القوي بين اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك بواسطة (متعب) الذي حقق زمناً بلغ 7:31:6 دقائق.

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