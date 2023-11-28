أرقام استثنائية في دولية دبي السوق الحرة للشباب للتنس

المصدر: دبي - البيان

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توج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين الأوائل في بطولة دبي السوق الحرة الدولية للشباب (J60)، وشارك فيها 117 لاعباً ولاعبة، في ختام سلسلة بطولات الشباب الدولية 2023، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس سنوياً بإشراف الاتحاد الدولي.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة صلاح تهلك: «يسعدنا أن نواصل دعمنا لبطولات الـITF للشباب ودعم الجيل القادم من لاعبي التنس الشباب من خلال منحهم الفرصة للمشاركة محلياً في حدث كبير تم تشغيله لمدة 21 عاماً حتى الآن».

بدوره قال ناصر المرزوقي: إن البطولة حققت أرقاماً استثنائية من خلال عدد المشاركين والمستويات الفنية المقدمة ومشاركة لاعبين من أصحاب التصنيفات الدولية المتقدمة للشباب، واصفاً بطولات العام الحالي للشباب بأنها شهدت تسجيل أكثر من 630 لاعباً ولاعبة منهم تسعة لاعبين مواطنين، ومعبراً عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي أشاد به الاتحاد الدولي.

وحضرت التتويج جاسمين ماكوما من سوق دبي الحرة الراعي ومدير نادي الطيران كاتانيتش والسكرتير الفني لاتحاد التنس ميثم محمد حسين.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب الروسي سكفورتكوف بافل بالمركز الأول لفئة الشباب بعد فوزه بالنهائي على الفرنسي روليون ابين بمجموعتين متتاليتين (6-2) و(6-3).

وفي فئة الإناث للفردي فازت الروسية كوزينتسوفا داريا بالمركز الأول بعد فوزها على مواطنتها شماكوفا بمجموعتين لواحدة وبواقع (3-6) و(1-6) و(1-6).

وحقق لقب ثنائي الشباب الكازاخستاني كوزباك والأوزبكي مادامينوف، بعد فوزهما على الصربي داسكالوفيتش والهندي كاوثرات في النهائي بمجموعتين لواحدة (4-6) و(6-3) و(12-10).

وفاز بلقب ثنائي الإناث الروسيتان كارالونوفا وكوزينتسوفا بعد فوزهن على نظيرتهن من مولدوفا بيليبوفا وشوستيفا بمجموعتين لمجموعة وبواقع (6-2) و(4-6) و(10-8).

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