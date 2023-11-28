مجمع زايد الرياضي بالفجيرة يحتفي بـ «عيد الاتحاد»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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احتفل مجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بـ «عيد الاتحاد» الـ 52 لدولة الإمارات، بحضور عبد العزيز أحمد بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد ناصر عامر مدير مكتب سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للرياضة وعدد من القيادات الرياضية بالفجيرة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتخلله العديد من الفقرات والعروض المتنوعة قدمتها زهرات من مدارس إمارة الفجيرة ثم ألقى عبد العزيز بوهندي كلمة قدم خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وكل شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة والأسرة الرياضية بهذه المناسبة العظيمة، وأضاف: «إنه من دواعي فخرنا أن نحتفي بعقود من الإنجاز ومسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب لرفعة هذا الوطن، وإعلاء رايته خفاقة عالية بين الأمم، وهو عطاء مستمر لمسيرة مباركة استهلها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، بقيادة قائد التأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ستبقى مبعثاً للفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الوطن على مر التاريخ وتعاقب الأجيال».

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