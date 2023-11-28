جامعة حمدان بن محمد الذكية تنظم النسخة الثانية من «تحدي الغد» للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

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نظَّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، النسخة الثانية من فعالية «تحدي الغد» للدراجات الهوائية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وشهد «تحدي الغد» مشاركة ما يقرب من 500 متسابق ومن بينهم 15 فريقاً للدراجات الهوائية ليتيح الفرصة أمام العائلات وعشاق هذه الرياضة لخوض تجربة متميزة، فأُقيمت الفعالية تحت شعار «تحدي الغد.. سباقٌ للمستقبل»، بهدف إلهام أفراد المجتمع المشاركة في الأنشطة الرياضية وتعزيز اللياقة البدنية وبناء ثقافة الحياة النشطة التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، واستدامة.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فإننا نسعى إلى الإسهام في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة دبي باحتسابها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للزيارة والاستقرار والعمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إذ أصبح تحدي دبي للياقة حدثاً فريداً تمتاز به إمارة دبي. إن التزامنا بالمبادرة يتماشى مع حرصنا على إلهام أفراد المجتمع المشاركة في الأنشطة الرياضية وتعزيز الرفاهية الصحية وخلق بيئة مستدامة ومتكاملة تدعم مختلف جوانب الصحة والسلامة، وإن استضافة هذه الفعالية في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، الحاصلة على شهادة (ويل) العالمية الرائدة، تؤكد التزامنا التميز في ضمان أعلى مستويات الصحة والأمن والسلامة».

التزام

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن شراكة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في انطلاق (تحدي الغد) للدراجات الهوائية تؤكد التزامها العمل على تعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً عبر التشجيع على تعزيز مكانة الرياضة في الحياة اليومية للوصول إلى مستقبل أكثر صحة وحيوية لجميع المقيمين والزوار في دبي، كما تبرز مشاركة موظفينا في إحدى فعاليات تحدي دبي للياقة التزامنا وإيماننا بأهمية العمل الجماعي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للجميع».

وانطلق التحدي من مقر الجامعة وعبر المدينة الجامعية في مسارين مناسبين لجميع المستويات من الساعة 06:15 صباحاً، وذلك عبر مسارٍ مثالي للدراجين أصحاب الخبرة يبلغ طوله 14 كيلومتراً يمتد عبر المدينة الجامعية، أما المسار الثاني فهو مسار عائلي يبلغ طوله 4 كيلومترات وهو مسار سهل مخصص لمشاركة العائلات والأطفال. وإلى جانب الفعاليات الرياضية، قدّم التحدي للحضور فرصة المشاركة في مجموعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الموسيقية والمسابقات في أجواء احتفالية متميزة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الــ52، ومع نهاية التحدي، تم تكريم الشركاء والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص تقديراً لدورهم في إنجاح هذه الفعالية المتميزة.

وحظيت النسخة الثانية من «تحدي الغد» للدراجات الهوائية بدعم الشريك الرئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والشريك الإذاعي إذاعة الخليجية، والشريك الصحي ميديكلينيك ويلكير، إضافة إلى دعم من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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