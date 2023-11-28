نادي اتحاد كلباء يثمن نجاحات مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم «دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة»

المصدر: كلباء -محمد فضل

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تقدم راشد بن فريش الكندي وأعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي بوافر الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ونائبه عبد الملك محمد جاني، بمناسبة نجاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء أن ما حققته الدورة من نجاح جاء نتاجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة خدمة للمنطقة، بحيث تكون الدورة الملتقى لكل أبناء المجتمع.

وأضاف الكندي: «إن مثل هذه الفعاليات تزيد من الترابط المجتمعي المنشود، مشيداً بدعم مجلس الشارقة الرياضي لتلك الفعاليات، وذلك بتوفير كل الخدمات المتاحة من أجل خلق مجتمع رياضي صحي، وهذا ما خلق التأثير الإيجابي على أهل المنطقة، وعلى الأندية والمؤسسات الرياضية المشاركة».

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالشكر إلى فرق العمل المختلفة من إداريين وموظفين ورياضيين على وما تحقق من نجاح كبير بتضافر كل الجهود.

وتقدم الكندي باسم أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بخالص الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وإلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وإلى أخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء نائب رئيس النادي على الدعم المقدم منهم لنجاح الدورة.

وختم رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء شكره لجميع المساهمين والمشاركين في إنجاح الدورة، وعلى على الثقة، التي منحوها للبطولة، متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح.

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