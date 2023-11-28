باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024

المصدر: أ ف ب

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طورت هيئة النقل الباريسية RATP تطبيق ترجمة فورية يتيح لموظفيها الرد على تساؤلات مستخدمي المترو في باريس في 16 لغة، في إطار استعدادات العاصمة الفرنسية لاستضافة ملايين الزائرين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.

وتُصنف باريس الوجهة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، ويواجه سياح كثر صعوبات في التواصل في شبكات النقل المشترك، ما دفع بهيئة النقل الباريسية إلى تطوير تطبيق "تراديفيا" Tradivia، وهي أداة ترجمة فورية زّود بها وكلاء المحطات البالغ عددهم 6000.

ويمكن للتطبيق، الذي تبلغ تكلفته مليوني يورو، الترجمة إلى 16 لغة بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والماندرين والهندية أو العربية، وآخر إضافتين كانتا الرومانية والهولندية.

تُستخدم الأداة أيضاً للإعلانات عن معلومات موجهة للركاب أثناء الحوادث على الخطوط.

وتتوفر حالياً أربع لغات فقط - الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية - ستُضاف إليها الماندرين والعربية قريباً، لتغطية اللغات الأولمبية الرسمية الست.

وستواجه شبكة النقل العام في باريس وضواحيها تحديات كبيرة، مع توقع حضور 15 مليون شخص إلى العاصمة الفرنسية لحضور الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

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