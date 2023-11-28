420 فريقا يتنافسون في 28 مسابقة ببطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي، عن مشاركة 420 فريقا في 28 منافسة ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها دبي على ملعب "ذا سيفنز" بدبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وتعدّ بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي أكبر فعالية رياضية وترفيهية في الشرق الأوسط، يشارك فيها أكثر من 5500 رياضي ورياضية من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في مجموعة من الرياضات هي سباعيات الرجبي والكريكت والبادل وكرة الشبكة واللياقة البدنية، وتستقطب الفعاليات أكثر من 100 ألف متفرج.

وتنطلق "سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي" ببطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي، التي يشارك في منافساتها أفضل محترفي اللعبة في العالم من الرجال والنساء من 28 دولة ضمن فرق عالية المستوى، حيث تشهد مباريات البطولة استعدادات منتخبي جنوب إفريقيا وأستراليا للدفاع عن لقبيهما في الإمارات.

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