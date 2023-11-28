اللجنة العليا لـ«عربية السيدات» تستعرض تحضيرات النسخة السابعة

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اجتماعها الأول برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة، استعرضت فيه أبرز المستجدات الخاصة بالنسخة السابعة التي ستقام فعالياتها من 2 وحتى 12 فبراير من العام المقبل، إلى جانب مناقشة التقارير الخاصة بالدورة والاقتراحات المقدمة لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها.

وتناول الاجتماع، مستجدات الدورة المقبلة على المستوى التنظيمي والتنسيقي واللوجستي، إذ حددت اللجنة العليا للدورة المهام المنوطة باللجان، واستعرضت أعداد الأندية المشاركة حتى تاريخ انعقاد الاجتماع. كما كشفت اللجنة العليا، عن قائمة المنشآت الرياضية المستضيفة للمنافسات والألعاب، وجدول مرافق الضيافة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة، استمرارها في استقبال طلبات التسجيل من مختلف الأندية العربية في الألعاب الثماني التي اعتمدتها، وهي: الكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة، والرماية، والقوس والسهم، والمبارزة، وألعاب القوى، والكاراتيه. ويفتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من الدول العربية كافة للمشاركة في الألعاب والمنافسات، عبر التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل بلد.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السابعة من الدورة، أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تجسد على أرض الواقع توجهات إمارة الشارقة إلى دعم مسيرة تميز المرأة في مختلف القطاعات، وتعبر عن ثقافتها في تعزيز قيم المنافسة البناءة للنهوض بطاقة كل فرد في المجتمع وليس السيدات فقط، مشيراً إلى أن الدورة وصلت إلى مكانة دولية مرموقة بين البطولات الرياضية المحلية والعربية والإقليمية، بفضل توجيهات ودعم قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال: «المكانة التي وصلت إليها الدورة، وما حققته من نجاح في السنوات الماضية، يشكل مثالاً حياً على قيمة ودور التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم حدث يعبر عن واقع رياضة المرأة وريادتها في دولة الإمارات».

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