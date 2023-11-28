«جوهانسبرغ» و«فورتنايت» تفتتحان موسم «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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انطلق الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد العالمية للغولف، بإقامة بطولتين في قارتين مختلفتين بنفس التوقيت، وهما بطولتي جوهانسبرغ الجنوب أفريقية المفتوحة، وفورتنايت أستراليا المفتوحة، مع تجدد المنافسات التي تختتم سنوياً في الإمارات.

وفاز الأسترالي مين وو لي، بلقب بطولة فورتنايت أستراليا المفتوحة، وهو اللقب الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد. وحصد الجنوب أفريقي، دين بورميستر، لقب بطولة جوهانسبرج الجنوب أفريقية المفتوحة، وللمفارقة، هو اللقب الثالث أيضاً في مسيرته في الجولة أيضاً.

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