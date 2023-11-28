«الوصف 127» بطل «عيد الاتحاد» للشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز «الوصف 127» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، بلقب سباق عيد الاتحاد للمحامل الشراعية 43 قدماً.

وأقيم السباق، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ 52. وحقق المركز الثاني «نزاع 70» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، وجاء ثالثاً «طوفان 21» لمالكه حمد راشد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي.

وشارك في السباق 90 محملاً على متنها 2000 بحار، بدأت منافساتها من شرق السعديات لمسافة 20 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في «كاسر الأمواج» على كورنيش أبوظبي.

تتويج

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى، ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في النادي.

وأشاد ماجد عتيق المهيري، بدعم القيادة الرشيدة للأنشطة، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في النادي. وأشاد ماجد عتيق المهيري بدعم الفعاليات التراثية، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة للسباق.

وأوضح أن الهدف من تنظيم السباقات التراثية ضمن احتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية، ومنها السباقات الشراعية 43 قدماً، هو تعزيز الهوية الوطنية، ودعم جهود الحفاظ على التراث الإماراتي عامة، والبحري بشكل خاص.

وقال إن الأجواء المثالية التي أقيم فيها السباق، منحت الفرصة للمشاركين لتقديم ملحمة تراثية رائعة، والاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، والتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.

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