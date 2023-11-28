8 ميداليات للإمارات في «دولية دبي للقفز بالمظلات»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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حصد منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات، 8 ميداليات ملونة في بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، التي اختتمت منافساتها مساء أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وشارك فيها 168 متسابقاً من 27 دولة.

وتنوعت ميداليات منتخبنا بين ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وأربع ميداليات برونزية، وتحققت بواسطة عبد الرحمن البلوشي الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة الفردي «دقة الهدف»، وعبد الباري قبيسي الذي توج بميدالية ذهبية في فردي التزحلق على الماء، وميدالية فضية في المسافة في مسابقة التزحلق على الماء، وحصل محمد عبيد السويدي على الميدالية البرونزية في فردي «دقة الهدف».

كما فاز منتخبنا بذهبية الفرق للتزحلق على الماء بواسطة الثلاثي عبد الباري قبيسي، وشين شعفار، وميهال كورنيللا، والميدالية البرونزية في «مسابقة الفري ستايل».

وحصلت ميهال كورنيللا على الميدالية البرونزية بعد أن احتلت المركز الثالث في الترتيب العام في التزحلق على الماء، إضافة إلى ميدالية برونزية أخرى حققها منتخبنا في «دقة الهدف» عن طريق عبد الرحمن البلوشي، ومحمد عبيد السويدي، وأحمد راشد المري، ويوسف حيدر، وأسد البردان، فيما حل منتخب الإمارات 2 في المركز السادس برصيد 72 سم.

نتائج

وأسفرت نتائج بقية المشاركين عن فوز منتخب إيطاليا بذهبية الفرق رجال «دقة الهدف» ، ونال المنتخب الفرنسي ذهبية السيدات، وحصل المنتخب النمساوي على الميدالية الفضية.

وفاز منتخب فرنسا بذهبية «دقة الهدف».

وثمن يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا، جهود هيئة الطرق والمواصلات وتعاونها المتميز مع اللجنة، حيث سخرت 6 حافلات، إلى جانب عدد من السيارات لكبار الشخصيات، إضافة إلى شركاء النجاح «مديا لاند جورب» التي رافقت البطولة منذ ولادتها بقيادة مديرها سامح حبيب، وشركة «جي فورس للحفلات» وخص بالذكر المهندس نبيل أبوحسن.

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