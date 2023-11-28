75 فعالية رياضية دولية وتنافسية في دبي خلال ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي خلال ديسمبر المقبل وحده، تنظيم 75 بطولة رياضية دولية وتنافسية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق ووجهات الإمارة، بمشاركة دولية واسعة من كافة الفئات من داخل وخارج الدولة.

ومن أبرز هذه الفعاليات: بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائي، وبطولة طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار (Sail Gp)، وسباعيات الرجبي الدولية، وبطولة دبي الدولية للياقة البدنية، والدوري العالمي للسباحة الفنية، وكأس التحدي للجمباز الإيقاعي، وكأس الجمباز الدولية، وبطولة الخليج للسيارات الكلاسيكية، وبطولة الإمارات للتجديف، وسباق قوارب التنين يورو كاب، وبطولة الشرق الأوسط للفنون القتالية.

وتنطلق بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائي، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، 16 ديسمبر المقبل في حي دبي للتصميم، وتجمع نخبة من أفضل الدراجين في العالم، الذين يتنافسون على متن أسرع سكوتر كهربائية في شوارع دبي، تتخطى سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة، فيما ينظم البطولة الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة.

وتأتي البطولة في إطار حملة تطوير وسائل التنقل الصغيرة، كشكل جديد ومثير للسباقات، وتعزيزاً للاستدامة، بهدف تحقيق الريادة في تطوير السلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع التنقل سريع النمو عبر هذه الآليات.

عودة

ويعود سباق جائزة طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار (Sail GP) إلى دبي، خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر في ميناء راشد، ويقام السباق بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز»، فيما يعد السباق في دبي، المرحلة السادسة للسلسة الدولية في موسمه الرابع، المكونة من 13 مرحلة حول العالم، وهي الأكبر في تاريخها، حيث تتنافس فيه قوارب القطمران (إف 50) البالغ طولها 50 قدماً، وينافس في السباق للفوز باللقب فرق دولية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة.

وأصبح سباق دبي بسرعة جزءاً أساسياً في جولة SailGP الدولية الناجحة، وذلك بعد نجاحه الكبير في العام الماضي. وتضم الجولة مدناً بارزة حول العالم، بما فيها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

ويشارك أكثر من 5500 رياضي ورياضية من جميع أنحاء العالم في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وتقام خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، على استاد ذا سفنز، ويشارك فيها أكثر من 420 فريقاً، من بينهم أفضل محترفي العالم من الرجال والنساء من 28 دولة، من أبرزها أستراليا وفيجي وجنوب أفريقيا وإيرلندا وبريطانيا، يتنافسون في عدة فعاليات مختلفة، هي سباعيات الرجبي والكريكت والبادل ونتبول واللياقة البدنية، وتستقطب الفعاليات أكثر من 100 ألف متفرج.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي، الدوري العالمي للسباحة الفنية (الإيقاعية)، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر، بمشاركة 200 لاعبة، من بينهم بطلات حاصلات على ميداليات ذهبية في الأولمبياد من 15 دولة، هي الإمارات وإيطاليا، وروسيا، وإنجلترا، وأذربيجان، وإسبانيا، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وبيلاروسيا، وأمريكا، واليونان، والبرازيل، وتايلاند، وفرنسا، وجورجيا.

الجائزة الكبرى

ويقام سباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى في حلبة دبي أوتودروم، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، ويتضمن سباق سيارات فورمولا واحد التاريخية، وسيارات المجموعة سي الكلاسيكية.

كما يقام كأس التحدي للجمباز الإيقاعي يومي 2 و3 ديسمبر في نادي شباب الأهلي بمنطقة النهدة، وكأس الجمباز الدولية من أكاديمية اليم، وتقام يوم 1 ديسمبر بطولة الشرق الأوسط للفنون القتالية في دبي فستيفال سيتي، وبطولة الشراع الحديث في الشرق الأوسط، وبطولة اليوم الوطني للشطرنج السريع، وبطولة جنغل بيل للفنون القتالية. ويجتمع أقوى المحترفين العالميين من الرجال والسيدات في «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

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