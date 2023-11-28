عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام

المصدر: متابعة ـ فائز بجبوج

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عدداً من الفائزين في بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام والتي اختتمت، أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد الإماراتي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الرياضية. وشهدت البطولة مستويات فنية مميزة قدمها نحو 330 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم شاركوا في مختلف الأوزان في بناء الأجسام والفيزيك.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بالمستويات الفنية التي قدمها العديد من اللاعبين وبارك للفائزين الأوائل والمتوجين بلقب بطل الأبطال، ومقدماً الشكر للجنة المنظمة للجهود التنظيمية التي أسهمت بإخراج الحدث بشكل لائق، ومعرباً عن سعادته للنقلة النوعية التي شهدتها منافسات البطولة في ختام الموسم 2023.

وفي أبرز النتائج، فاز الإماراتي علي ضاوي بلقب بطل الأبطال فئة الفيزيك في إنجاز دولي، والسعودي عبدالله محمد الزهراني بذهبية كلاسيك فيزيك للشباب.

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