«منحاف» تحلّق بكأس اللقايا في جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى 2023، التي أقيمت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي.

وأقيمت المنافسات لسن اللقايا، حيث تنافست المطايا المشاركة على ناموس 8 رموز في الفترة المسائية، إذ نجحت «منحاف» لعبيد سلطان بالرشيد الكتبي، في خطف ناموس الشوط الرئيس الأول، والتتويج بكأس اللقايا الأبكار المفتوح، إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون درهم، وذلك بعدما قطعت مسافة الشوط في 7:12:4 دقائق.

وحلق «زومان» لمالكه سعيد محمد سالمين المنصوري بالرمز الثاني، وبندقية اللقايا الجعدان في الشوط المفتوح، ووصل إلى خط النهاية في المركز الأول مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7:12:5 دقائق. واستطاعت «المدينة» إهداء مالكها حميد سعيد النيادي كأس الأبكار في شوط المحليات الثالث، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:17:3 دقائق، بينما شهد الشوط الرابع فوز «الماهر» لمالكه المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالناموس، ورمز الشداد للقايا الجعدان المحليات، حيث سجل توقيتاً زمنياً قدره 7:16:0 دقائق.

فئة الإنتاج

وأقيمت الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، حيث انتزعت «الشامخة» لهادف الحزمي قناص العامري كأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، وعبر خط النهاية في زمن قدره 7:15:5 دقائق، أما رمز الشوط السادس، فكان من نصيب «برق» المملوك لحمد راشد غدير الكتبي، بعدما نجح في تصدر السباق منذ البداية، ليحصد بندقية الجعدان المحليات الإنتاج بتوقيت 7:08:7 دقائق.

وفي الشوط السابع المخصص باللقايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، كانت «عزايم» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، على موعد مع الناموس والمركز الأول، وحلقت بكأس الشوط، بعد أن وصلت في المركز الأول في 7:15:5 دقائق.

وحصد «الوسمي» لحمد عبيد بالرشيد الكتبي، آخر رموز سن اللقايا في الفترة المسائية، وانتزع شداد الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيس الثامن، بعدما أنهى مسافة الشوط في 7:13:6 دقائق.

سن اليذاع

وتتواصل اليوم فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2023، بمنافسات سن الإيذاع، والتي تقام على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، تشهد التنافس على 8 رموز، إذ خصص الشوط الأول للأبكار الرئيس، ويحصل الفائز به على كأس، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وبندقية ومليون درهم في الشوط الثاني الرئيس للجعدان الإيذاع، أما الشوطان الثالث والرابع، فخصص للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات، والشوطان الخامس والسادس للأبكار والجعدان المحليات من فئة الإنتاج، بينما خصص الشوطان السابع والثامن لفئة الإنتاج المهجنات الأبكار والجعدان.

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