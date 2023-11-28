دبي تبهر العالم بنسخة استثنائية لـ«تحدي اللياقة»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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أبهرت دبي العالم بنسخة استثنائية لـ«تحدي دبي للياقة» الذي اختتم دورته السابعة، أول من أمس، بعد شهر حافل من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي جمعت سكان وزوار إمارة دبي وشجعتهم على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.

انطلق «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر، وجمع الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء والمدارس والمجتمعات معاً للالتزام بالعادات الصحية واتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وتم دعم المشاركين في تحقيق أهدافهم المتمثلة في 30×30 من خلال أجندة مليئة بالفعاليات والأنشطة المجانية، إضافة إلى ثلاث قرى للياقة البدنية و26 مركزاً للياقة البدنية، وآلاف الفعاليات والحصص الرياضية في جميع أنحاء المدينة.

وهناك العديد من المشاهد واللقطات النادرة التي سجلتها النسخة الحالية من «تحدي دبي للياقة»، وتركت أثراً إيجابياً وصوراً خالدة حول التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة، أبرزها المشاركة القياسية في تحدي دبي للجري التي بلغت 226 ألف مشارك، محطمة بذلك كل الأرقام السابقة، حيث وصل عدد المشاركين في النسخة الماضية 193 ألف شخص، و146 ألف مشارك في عام 2021، وأكثر من 100 ألف مشارك في عام 2020، بينما شارك في النسخة الأولى 70 ألف عداء.

وبات تحدي دبي للجري أضخم سباقٍ من نوعه في العالم، ولم يكن نجاحه ممكناً لولا مشاركة أبناء المجتمع في دبي، الذين جمعهم حبّ النشاط واللياقة البدنية.

لقطات

ومن أجمل اللقطات التي سجلتها النسخة الحالية لتحدي دبي للياقة، مشاركة أكثر من 35 ألف دراج من مختلف الأعمار، من المواطنين والمقيمين والزوار، في تحدي دبي للدراجات الهوائية.

وسجلت دبي رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدّة في العالم، عندما تجمع آلاف المشاركين على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل، أيقونة المعالم السياحية في دبي.

وجاءت حصة التدريب تحت عنوان «التحدي الكبير» وأقيمت برعاية «أديداس» ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» وشارك فيها الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات.

حدث

وحقق «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الحدث الفريد من نوعه، الذي أقيم خلال «تحدي دبي للياقة»، في سد حتا الخلاب، نجاحاً باهراً؛ ووصل عدد المشاركين فيه لما يقارب 1000 مشارك من جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها

وضمّت «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» 24 منطقة استمتع فيها محبو اللياقة البدنية بممارسة النشاط، وشملت كل أنواع التمارين الخاصة باللياقة البدنية، مثل ركوب الدراجات الهوائية في منطقة «رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة»، وتمارين الملاكمة، وحصص التجديف والقفز، والتمارين العالية الطاقة، وجلسات اليوغا المريحة للجسم والذهن معاً، والبادل تنس والرياضات المائية وتمارين المرونة والقوة والرشاقة وغيرها الكثير.

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