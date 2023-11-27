بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات..«الحبتور لتنس السيدات» تنطلق 3 ديسمبر

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تنطلق النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في الثالث من شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات وتستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

ومنحت اللجنة المنظمة 5 لاعبات بطاقة مشاركة استثنائية في التصفيات وهن، المصرية ياسمين عزت، والروسيتان ايف جاركوشا وزميلتها الفتينا ابراجيموفا، والرومانيتان بوجيكا ستوفينا وزميلتها لونا زافانورا.

وسوف تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً موسعاً في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد المقبل الثالث من ديسمبر، لإجراء القرعة الرئيسية إلى جانب إلقاء الضوء على البطولة التي تمثل جسراً للاعبات الصاعدات للوصول إلى العالمية.

وقالت نورة بدوي مديرة البطولة، إن الاتحاد الدولي للتنس رشح الألمانية شابينا حكماً عاماً للبطولة إلى جانب 5 حكام كرسي دوليين هم، المصري رامي عبدالحليم، وأربع سيدات هن الإيطالية فيدريكا ومواطنتها عديلة سليمان والكرواتية انتونيا واللبنانية جوي خليل.

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