حلبة ياس الختام الأروع لموسم الأرقام القياسية في الفورمولا 1..جائزة الاتحاد للطيران الكبرى تحتفظ بمسك الختام في روزنامة بطولة العالم 2024

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أسدلت حلبة مرسى ياس الستار على موسم استثنائي من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023 بعد ختام النسخة الخامسة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى التي توج بلقبها الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن حسم لقب بطولة العالم لثالث مرة في تاريخه.

وبرهنت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى أنها الختام الأروع لموسم الفورمولا 1 الذي شهد أرقاماً قياسية لماكس فيرستابن ولريد بل في موسم سيطر عليه السائق الهولندي وفريقه على الموسم بالكامل، حيث مثل الفوز بالسباق في أبوظبي الانتصار الـ19 لفيرستابن معززاً رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، من أصل 23 سباقاً في الموسم، واعتلاء منصة التتويج في 21 سباقاً في رقم قياسي جديد، كما أصبح أول سائق يتصدر أكثر من 1000 لفة طوال الموسم.

ولا يعد إنجاز ماكس محصوراً بعدد الانتصارات في موسم واحد، فقد حقق أكبر نسبة من الانتصارات في موسم واحد بنسبة 86.4%، محطماً الرقم القياسي الذي حققه ألبرتو أسكاري البالغ 75%، والذي ظل صامداً منذ عام 1952.

ومثلما كانت حلبة مرسى ياس «وجه السعد» على فيرستابن بعدما كان حقق أول لقب لبطولة العالم على أرض الحلبة في أبوظبي عام 2021 بعد سباق درامي وتاريخي لن يبرح ذاكرة البطولة، أهدت أبوظبي سائق ريد بل رقماً قياسياً في غاية الأهمية ووضعته كثالث أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا 1، بعد أن وصل للانتصار رقم 54 في مسيرته، خلف لويس هاميلتون الذي يتصدر أكبر عدد من الفوز بـ103 انتصارات، ومايكل شوماخر بـ91 انتصاراً، متخطياً سيباستيان فيتيل وآلان بروست.

كما كانت «ياس» شاهدة على تحقيق أعلى مجموع من النقاط على الإطلاق برصيد 575 نقطة لفيرستابن، وأكبر هامش فوز في البطولة بفارق 290 نقطة عن زميله سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني.

مطاردة

وقلص فيرستابن الفارق مع لويس هاميلتون في عدد مرات الفوز في أبوظبي، حيث يمتلك هاميلتون 5 انتصارات في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وبإحراز فيرستابن لقب السباق أول من أمس، فقد وصل إلى الانتصار الرابع له في أبوظبي.

وأكد ماكس فيرستابن بطل العالم للفورمولا 1 أنه سيكون من الصعب على ريد بل تكرار موسم 2023 المذهل، بعد تحطيمه والفريق للعديد من الأرقام القياسية في موسم تاريخي للسائق الهولندي وللفريق.

وقال فيرستابن: «لقد كان موسماً مذهلاً وعاطفياً بعض الشيء خاصة في الجولة الأخيرة في أبوظبي، السيارة أعطتني الكثير بكل تأكيد، وأنا فخور للغاية بالفوز الذي حققته على مضمار حلبة مرسى ياس في السباق الأخير للموسم».

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكانه برفقة فريق ريد بل بتحسين أدائهما والظهور بنفس القوة في الموسم المقبل، أضاف: «سيكون من الصعب جداً خوض موسم آخر مثلما حدث في هذا العام، بالطبع نريد أن نفعل ما هو أفضل ولكن في بعض الأحيان لا يعني الأداء الأفضل الفوز بالسباقات والتتويج بالبطولة، هناك عوامل كثيرة تتحكم في الانتصار».

وتابع: «سنرى كيف سيكون عليه الموسم المقبل، سنعمل بكل اجتهاد من أجل الحصول مرة أخرى على سيارة تنافسية في العام القادم، لاسيما وأنه من المؤكد أن جميع الفرق الأخرى سترغب في التغلب علينا ومحاولة الفوز ببطولة العالم، سنكون على استعداد للمعركة».

وختم: «تلقينا دعماً كبيراً من جماهير الفورمولا 1 في المدرجات في ختام الموسم، لقد كان أمراً لا يصدق، ونأمل أن يكون المشجعون استمتعوا بالسباق».

الموسم الأطول

وستحتفظ حلبة مرسى ياس من خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي بمقعدها على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 العام المقبل، باعتبارها الجولة الأخيرة والختامية وللموسم العاشر على التوالي، وذلك بعد اعتماد روزنامة البطولة في 2024.

وتشهد بطولة العالم للفورمولا 1 العام المقبل روزنامة قياسية تعد الأولى في تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها في خمسينيات القرن الماضي، ليكون الموسم المقبل هو الأطول في تاريخ الفورمولا 1 على الإطلاق.

ويعود إلى روزنامة 2024 جائزة الصين الكبرى، ليصل عدد الدول التي استضافت الفورمولا 1 طوال تاريخها إلى 35 دولة، فيما ستواصل المنطقة العربية حضورها المميز على صعيد البطولة مع استضافة 4 سباقات خلال الموسم في البحرين والسعودية وقطر والإمارات.

وستشهد روزنامة الموسم المقبل بعض التغييرات في عدد من الجولات وترحيل جولات مكان أخرى، إذ تم تقديم موعد السباق في اليابان إلى شهر أبريل بدلاً من سبتمبر، فيما عادت جائزة أذربيجان إلى سبتمبر، بينما سيقام السباق في قطر في الجولة ما قبل الأخيرة وعقب سباق لاس فيغاس.

وتفتتح البطولة في الموسم المقبل بسباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير في 2 مارس المقبل، بعدها تتجه الفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية، ثم الانتقال إلى أستراليا ومن بعدها اليابان والصين، وستحتضن منطقة الأمريكتين أربعة سباقات متتالية لتعزيز الأمور اللوجيستية، حيث تقام سباقات الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والبرازيل ثم سباق لاس فيغاس على التوالي قبل الانتقال إلى قطر، ثم الجولة الختامية في أبوظبي يوم 8 سبتمبر عام 2024.

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