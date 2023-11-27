استقبال بالورود لبعثة منتخب الدراجات بعد إنجاز «عربية القاهرة»

المصدر: دبي - البيان

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عادت أول من أمس بعثة منتخب الدراجات، التي شاركت في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار، وأقيمت في استاد القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبه، عقب تحقيق إنجاز جديد في عدد الميداليات، بإحراز 34 ميدالية ملونة في البطولة.

ونجح المنتخب الإماراتي في احتلال المركز الثاني في الترتيب العام للدول الست المشاركة في البطولة، بعد مصر، صاحبة الاستضافة، وجاء المنتخب الوطني ثانياً، ثم السعودية في المركز الثالث، والجزائر رابعاً في رصيد الميداليات الذهبية، ليحافظ المنتخب الوطني على مركز العام الماضي في الترتيب العام للبطولة، إضافة إلى تصدر منتخب الرجال لمنافسات فئة الكبار، بعد تحقيق 7 ميداليات ذهبية في فئة الرجال فقط.

وحرص رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبه، على استقبال البعثة في وجود عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين، وتوجه إليهم بالشكر على ما قدموه، والرقم الكبير من الميداليات، رغم ضغط البطولة في يومين فقط، إضافة إلى تحقيق ميداليات من اللاعبين الشباب في أول مشاركة لهم ببطولات المضمار.

وأكد بوعصيبه أن الخطوة المقبلة ستكون البطولة العربية للطريق، وستقام في السعودية، وسيشارك فيها منتخب الإمارات، بحثاً عن إنجاز جديد.

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