أقيمت على مدى يومين بمشاركة 93 لاعباً..فيليب إين بطل «سوق دبي الحرة العالمي» للغولف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فيليب إين بكأس الدورة السنوية الـ 30 لكأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف، التي أقيمت على مدى يومين، بمشاركة 93 لاعباً من كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأسواق الحرة حول العالم، حيث استضاف مضمار نادي ترامب الدولي للغولف، جولتها الأولى، وبلغت ذروتها في مضمار نادي خور دبي للغولف واليخوت، مع جولتها الختامية.

أُقيم الحدث، الذي نظمته سوق دبي الحرة، وفق نظام ستابلفورد لاحتساب النقاط، في فئات الرجال، والسيدات، والكبار، حيث تُوج «فيلب إين»، المدير العام «جي تي آي وورلد وايد ديوتي فري» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة وإيرلندا، بالكأس الثلاثين للدورة، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 76 نقطة، سجل منها 35 في الجولة الأولى، و41 نقطة إضافية في الثانية، كانت كفيلة بانتزاعه اللقب.

وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بنجاح الدورة قائلاً «سُعداء بتطور هذا البطولة، التي أصبحت من أهم الأحداث الرياضية والاجتماعية الممتعة على جدول فعاليات قطاع الأسواق الحرة العالمي، بطولة مميزة هذا العام، لأن نسختها الـ 30 تتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة. ونهنئ فيليب إين على إحرازه الكأس، وأشكر فريق عمل سوق دبي الحرة، وكذلك ناديي ترامب وخور دبي الدوليين للغولف، على التنظيم الناجح لبطولة العام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز