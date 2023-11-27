«البارالمبية الآسيوية» تكرم المتميزين

المصدر: الرياض - البيان

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كرمت اللجنة البارالمبية الآسيوية، المتميزين من أبناء القارة، في حفل أول من أمس، أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وكرمت اللجنة البارالمبية الآسيوية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بـ «الجائزة التقديرية البارالمبية الآسيوية»، لدعمه واهتمامه بالرياضة البارالمبية في المملكة بصفة خاصة، والقارة الآسيوية بشكل عام، تسلمها نيابة عنه الأمير فهد بن جلوي.

وكرمت «البارالمبية الآسيوية» «المتميزين» في القارة، حيث فازت اللاعبة الهندية شيتالا ديفي بجائزة فئة الشباب، والصيني بينج زينج بجائزة أفضل لاعب، والأوزبكية اسيلا بجائزة أفضل لاعبة، فيما حصل المنتخب الإيراني لكرة السلة على جائزة أفضل فريق، ونال المصور الياباني كاوجوشي بجائزة أفضل مصور، فيما ذهبت الجائزة المثالية للكوري الجنوبي يونج لي.

وحصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، ومانابة اسو «اليابان»، ومختار تاشكيدوف «أوزبكستان»، وجونج جين أوان «كوريا»، وشين وينغينج «الصين»، على أوسمة اللجنة البارالمبية الآسيوية للقيادات الآسيوية، وشارك في حفل التكريم نجم منتخب السعودية والنصر لكرة القدم السابق، ماجد عبد الله.

إشادة

وأشاد الأمير فهد بن جلوي بماجد العصيمي، لقيادته المتميزة للجنة البارالمبية الآسيوية، والحركة البارالمبية في القارة، وتقديمه تجربة فريدة لرياضة «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم، ما كان المرود الإيجابي في دفع مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية إلى الأمام.

وأكد ماجد العصيمي أن المجلس الآسيوي يسعى لتوفير أدوات النجاح لكل اللجان البارالمبية القارية، حتى يحقق كل منتسب فيها طموحه المطلوب، ما ينعكس إيجاباً على مسيرتها، في ظل الاستراتيجية الموضوعة.

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