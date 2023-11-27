حلبة مرسى ياس تخفّض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 % سنوياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تزامناً مع الاستعدادات المتواصلة في دولة الإمارات لاستضافة (COP 28)، كشفت حلبة مرسى ياس عن نظام الإنارة الجديد كلياً لمسار السباقات والمعتمد على تقنية LED، والذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في الحلبة بشكل كبير على مدار العام.

ويسهم نظام الإضاءة المتطور الذي تم تركيبه في وقت سابق من هذا العام في زيادة الكفاءة بنسبة 34 %، ما يؤدي إلى خفض الاستخدام السنوي للكهرباء بنسبة 24 %، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية السنوية في الحلبة بنسبة تصل إلى 30 %.

وتعادل هذه الأرقام خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 927 طناً مترياً سنوياً، أي ما يعادل 399,115 لتراً من البنزين، أو 2,167 برميلاً من النفط، أو 476,083 كيلوغراماً من الفحم. ومن ناحية الكفاءة التشغيلية، فإن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة تحقق أيضاً لحلبة مرسى ياس توفيراً سنوياً في الطاقة يزيد على مليون درهم.

وهذه الخطوة هي الأحدث في مسيرة شركة إثارة والتزامها طويل الأمد بالاستدامة والمبادرات البيئية، وتشكل إضافة مهمة إلى الجهود الصديقة للبيئة الحالية، والتي تتضمن اعتماد البلاستيك المعاد تدويره في صناعة أزياء كوادر العمل.

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