فيرستابن بطلاً لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توج ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل بطلاً للنسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 للعام 2023، على مضمار حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، والتي أسدل الستار على فعالياتها، أمس، ليؤكد السائق الهولندي جدارته بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي. وأحرز فيرستابن لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي للمرة الرابعة توالياً، بعدما قطع مسافة السباق البالغة (58 لفة) في زمن قدره ساعة و27 دقيقة وثانيتان، بفارق 17.993 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي حل في المركز الثاني، و20.328 ثانية عن البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الثالث، فيما حل رابعاً سيرجيو بيريز سائق ريد بل وفي المركز الخامس جاء لاندو نووريس سائق ماكلارين.

ونجح فيرستابن في تعزيز أرقامه القياسية في موسمه الاستثنائي والتاريخي، وبات ثالث أنجح سائق في تاريخ الفورمولا1 مسجلاً انتصاره الـ 54 في تاريخه، خلف البريطاني لويس هاميلتون (103 انتصارات)، والألماني مايكل شوماخر (91 انتصاراً)، وذلك بعدما نجح في تخطي الألماني سيباستيان فيتيل (53 انتصاراً).

كما نجح فيرستابن في تسجيل انتصاره الـ 19 وتعزيز رقمه القياسي كأكثر سائق في عدد مرات الفوز خلال موسم واحد، والوصول إلى 1000 لفة في صدارة السباقات خلال مسيرته، إلى جانب اعتلائه منصة التتويج في 21 سباقاً في الموسم.

ورفع فيرستابن رصيده في صدارة بطولة السائقين إلى 575 نقطة، في أكبر عدد من النقاط يسجله بطل العالم للفورمولا1، وبفارق كبير عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز الذي حصد 285 نقطة، في المرة الأولى التي يتمكن فيها فريق ريد بل من إنهاء بطولة العالم في المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثاً البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات برصيد 234 نقطة، فيما حسم الإسباني فيرناندو ألونسو سائق استون مارتن المركز الرابع بالتساوي مع شارل لوكلير سائق فيراري برصيد 206 نقطة، بعد تراجع الإسباني كارلوس ساينز الذي كان رابعاً قبل سباق أبوظبي.

وعلى صعيد بطولة الصانعين، نجح فريق مرسيدس في الحفاظ على مركز الوصافة بفضل أداء سائقه جورج راسل الذي ضمن لفريقه المركز الثاني بعد معركة شرسة مع فريق فيراري، إذ كان فريق ريد بل حسم لقب الصانعين قبل جولة أبوظبي برصيد 860 نقطة، وخلفه مرسيدس بـ 409 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيراري، ورابعاً جاء فريق ماكلارين (302 نقطة)، وفي المركز الخامس أستون مارتن (280 نقطة). وبالعودة لمجريات السباق فقد تمكن فيرستابن من الحفاظ على انطلاقته الجيدة من المركز الأول على الرغم من الضغط الكبير الذي تعرض له من قبل لوكلير الذي حاول تجاوز فيرستابن في المنعطف الأول إلا أن السائق الهولندي أغلق عليه الطريق وحافظ على صدارة السباق حتى النهاية.

ولم يشهد السباق أي مفاجآت وغاب العلم الأصفر عن مسار الحلبة، باستثناء حصول سيرجيو بيريز سائق ريد بل على عقوبة 5 ثوان أدت إلى تراجعه في ترتيب السباق من الثالث إلى الرابع بعد مخالفة اصطدام مع لاندو نوريس سائق ماكلارين، حيث نجح بيريز في تقديم سباق مميز عقب انطلاقته من المركز التاسع، بينما لم يصمد نوريس وزميله في ماكلارين اوسكار بياستري أمام ضغط بيريز.

وأعرب فيرستابن عن سعادته وفخره بالفوز بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، وختام الموسم بشكل أكثر من جيد، وقال عقب فوزه بالسباق: «كان عاماً رائعاً قدمنا فيه أداء مذهلاً وحققنا خلاله أرقاماً قياسية، لقد استمتعت كثيراً بالموسم الحافل ونتطلع إلى الموسم المقبل».

وأضاف: «شكراً لجمهور الفورمولا 1 في أبوظبي على الدعم الكبير الذي قدمه للسائقين والفرق».

من جانبه، أبدى جورج راسل سائق مرسيدس سعادته بتأمين وصافة بطولة العالم للصانعين لفريقه بعدما صعد ثالثاً على منصة التتويج، مؤكداً أنه احترم ما قام به لوكلير من أجل مساعدة بيريز على إنهاء السباق في المركز الثالث ومحاولة تعطيلنا في المنافسة على وصافة الصانعين، مشيراً إلى أن العقوبة التي حصل عليها بيريز ساعدت مرسيدس على تأمين المركز.

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