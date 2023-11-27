كيانو الأزهري على منصة التتويج في «فورمولا4 الإمارات»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حقق كيانو الأزهري سائق فريق ياس هيت للسباقات فوزه الثاني على التوالي في جولة كأس فورمولا 4 الإمارات بعد السباق الختامي للجولة، التي أقيمت ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2023 على حلبة مرسى ياس.

وبعد فوزه في السباق الأول لجولة كأس فورمولا4 الإمارات يوم السبت، عاد السائق الشاب مرة أخرى ليقدم أداء مبهراً في السباق الأخير للجولة، مكّنه من خطف صدارة السباق، متقدماً بفارق زمني قدره 0.710 ثانية على صاحب المركز الثاني فريدريكو الرفاعي، في حين صعد راشد الظاهري، الذي يسابق تحت راية فريق ياس هيت للسباقات في الجولة، منصة التتويج في المركز الثالث بفارق 6.235 ثوانٍ عن بطل الجولة.

وشهد السباق أحداثاً مشوقة بعد انطلاق شارة البداية في لفته الثانية، إذ أدى الحادث الذي تعرضت له سائقة فريق رودين كارلين، جيسيكا إدغار، إلى انسحابها من السباق، وإجبار كل من آمنة القبيسي وزاك سكولار إلى دخول منطقة الصيانة، بسبب الحادث، وإنهائهما السباق في المركزين الثامن والثاني عشر على التوالي.

ومع صعود الأزهري والظاهري على منصة التتويج في حلبة مرسى ياس في ختام جولة كأس فورمولا4 الإمارات توجت هذه العطلة عودة قوية لفريق ياس هيت للسباقات، والذي سيبدأ تحضيراته لانطلاق بطولة فورمولا4 الإمارات في يناير المقبل.

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