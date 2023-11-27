صدارة إماراتية في ماراثون رحلة الهجن

المصدر: دبي - البيان

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حققت الإماراتية حمدة عبدالله حمدان على المطية «الخرم» المركز الأول في سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، والذي يقام تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد، وجاءت بالمركز الثاني الصينية أليكسيس وبالمركز الثالث الأمريكية مريم على ظهر المطية «شيبوب».

وفي فئة الرجال، تمكن الفلبيني ناتانيل الابيد من تحقيق المركز الأول، على المطية «الورل» يليه البريطاني ويليام على المطية «القرهود».

نظم السباق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، بمشاركة 24 متسابقاً، مثلوا 15 دولة من بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا، النمسا، التشيك، الفلبين، بلجيكا، لوكسمبورغ، الصين، فرنسا، إستونيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، والإمارات. والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز.

تتويج

وقام عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن إقامة السباق على مضمار الوثبة، وضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، يحمل الكثير من المعاني، نظراً للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الرياضة التراثية العريقة، وللقيمة الكبيرة التي يحظى بها الهجن في الإمارات. وأضاف: كل الشكر للقائمين على المهرجان ولاتحاد سباقات الهجن، الذين لا يدخرون جهداً في سبيل إنجاح وإعلاء راية هذه الرياضة الغالية.

وقالت زينب محمد البشير، رئيس قسم الخدمات الثقافية والتراثية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نعمل على هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، الأمر الذي منحنا خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث ندرب لشهور طويلة المشاركين في رحلة الهجن سنوياً، حتى أصبح لديهم القدرة والمهارات اللازمة لقيادة المطية، والمشاركة في الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلاله لنشر وغرس التراث الوطني، وإبرازه على الصعد كافة.

شكر وتقدير

وقالت المتسابقة حمدة عبدالله حمدان صاحبة المركز الأول في فئة السيدات: كان لي الشرف بتسجيل اسمي في مهرجان الشيخ زايد نظراً لما يحمله هذا الاسم العظيم من قيمة في قلوبنا، سبق لي وأن توجت على هذا المضمار في ختامي مهرجان الوثبة للهجن العربية الأصيلة الموسم الماضي، كما أخص بالشكر الرئيس التنفيذي عبدالله حمدان بن دلموك الذي له كل الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى، حيث يرافقنا في كل خطوة تحضيرية خصوصاً في هذه السباقات.

وأضاف: تربطني علاقة خاصة جداً مع الهجن، حيث أمضي الكثير من وقت فراغي في رعايتها والاهتمام بها.

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