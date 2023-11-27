3500 مشارك في سباق «سبارتن حتا» وحضور جماهيري كبير

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد سباق «سبارتن حتا» أحد أصعب سباقات التحمل في العالم، مشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار، من بينهم 900 متسابق من خارج الدولة، استمتعوا بالمنافسة وسط جبال ووديان منطقة حتا الفريدة، في ظل حضور جماهيري تجاوز 5000 متفرج تابعوا منافسات السباق الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة هذه المنطقة المتفردة وجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء استثنائية، وذلك في إطار رؤية شاملة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وشارك عدد كبير من موظفي المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة في السباق، من أبرزها، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية والإنسانية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وبنك دبي الإمارات الوطني، وشركة دو.

وتضمن السباق المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كيلومتراً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لمسافة 5 كيلومترات، وفئة خاصة بالأطفال، ضمن ثلاث فئات رئيسية.

وحظي الحدث بدعم كبير من شرطة دبي، وبلدية دبي، ودبي القابضة «وادي هب»، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وحتا أدفنتشرز.

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