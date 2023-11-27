«زلزال 81» «وكي اتش كي 54» بطلا أولى جولات «تجديف دبي»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز القارب «زلزال 81» المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي بلقب «الشوط المحلي» في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الذي اختتم مساء أمس.

وفاز القارب البحريني «كي إتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بصدارة الشوط المفتوح المخصص لقوارب المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأقيم السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30.

شارك في السباق أكثر من 200 بحار على متن 44 قارباً وزعت على الشوطين «المحلي» و«المفتوح» وتنافست في مسار انسيابي بلغ طوله 2.3 كلم في الخليج التجاري ومرسي دبي هاربور كريك وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية وتنافس 30 قارباً في الشوط المحلي الذي تصدره القارب «زلزال 81» منذ المراحل الأولى، وجاء في المركز الثاني القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، وحل القارب «وادي سهم 2» لمالكه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة محمد سالم، في المركز الثالث.

وشارك في الشوط المفتوح 14 قارباً، وحسم القارب البحريني «كي إتش كي 54» المركز الأول، وجاء القاربان العمانيان «عهد عمان 44»، و«شباب صحار 22» التابعان للجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة سالم البحري، والنوخذة إبراهيم الغيثي، في المركزين الثاني والثالث.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه كل من الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق بتتويج الفائزين في قرية القافلة الرياضية المبادرة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز